Grandi costumisti italiani su Rai 5

Da Luzzati a Pier’Alli

Nell’ambito dell’omaggio ai grandi costumisti italiano, Rai Cultura propone una settimana con Santuzza Calì, Lele Luzzati, Nanà Cecchi, Pier’Alli, nell’appuntamento in onda dal lunedì al venerdì alle 10.00 su Rai 5.



Si comincia lunedì 30 maggio con “Il turco in Italia” di Rossini. Protagonisti Myrtò Papatanasiu, Simone Alaimo, Bruno De Simone, Antonino Siragusa e Vincenzo Taormina. La regia di Egisto Marcucci si avvale delle scene di Lele Luzzati e dei costumi di Santuzza Calì. Ancora Lele Luzzati, martedì 31 maggio, con “La tarantella di Pulcinella”, di cui è l’autore e ne firma anche scene e costumi, e con lo spettacolo di danza “Renard” di Igor Stravinsky, di cui firma i costumi.



Si continua mercoledì 1° giugno con uno dei maggiori capolavori di Bellini: “Norma”, nell’allestimento firmato da Roberto Andò, con i costumi di Nanà Cecchi.



Giovedì 2 giugno va in onda “I puritani” di Bellini nell’allestimento firmato da Pier’Alli con la direzione musicale di Michele Mariotti. Conclude la settimana, venerdì 3 giugno, “Oberto Conte di San Bonifacio” di Verdi nell’edizione diretta da Daniele Callegari con la regia di Pier’Alli che ne cura anche scene e costumi.