Geeked Week 2022, tutte le info sull’evento Netflix che si terrà dal 6 al 10 giugno

L’evento virtuale di cinque giorni che rende omaggio alle serie, ai film e ai giochi di Netflix sarà trasmessa dal 6 al 10 giugno. Si tratta della seconda edizione e proporrà notizie in esclusiva, interventi di star, nuovi trailer e annunci imperdibili. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla kermesse

Per gli amanti dell’intrattenimento e del mondo geek, un appuntamento imperdibile è quello con Geeked Week 2022.

Si tratta dell’evento virtuale di cinque giorni che rende omaggio alle serie, ai film e ai giochi Netflix; sarà trasmessa dal 6 al 10 giugno, per una seconda edizione che si preannuncia davvero spettacolare.

Proporrà notizie in esclusiva, interventi di star, nuovi trailer e annunci imperdibili.



La cinque giorni verrà organizzata da Netflix Geeked, il centro dell’intrattenimento di genere, e sarà disponibile su tutte le principali piattaforme, da YouTube a Twitter, da TikTok a Twitch e Facebook.



Potete consultare il poster ufficiale della Geeked Week 2022 nel tweet che vi proponiamo in fondo a questo articolo, condiviso dal profilo ufficiale di Twitter di Netflix Geeked. Inoltre potrete guardare il trailer ufficiale della cinque giorni di Netflix in arrivo: lo trovate nel video che c’è in fondo a questo articolo.

DATE E ORARI

La Geeked Week verrà trasmessa da lunedì 6 giugno a venerdì 10 giugno.

Gli orari precisi sono quelli che seguono:

Lunedì 6 giugno alle 09:00 PT/12:00 ET/17:00 GMT

Martedì 7 giugno alle 09:00 PT/12:00 ET/17:00 GMT

Mercoledì 8 giugno alle 16:00 PT/19:00 ET/08:00 JST

Giovedì 9 giugno alle 09:00 PT/12:00 ET/17:00 GMT

Venerdì 10 giugno alle 10:00 PT/13:00 ET/18:00 GMT

GEEKED WEEK

Ogni giornata della Geeked Week intratterrà con novità su serie televisive, film e giochi di Netflix. Verranno presentati teaser e trailer in esclusiva, così come anteprime, video inediti, interviste con i cast di pellicole e show della piattaforma, oltre a letture di sceneggiature in anteprima.

Saranno coinvolti più di 60 progetti Netflix, inoltre una giornata intera (giovedì 9 giugno, il 4° giorno) verrà dedicata alla serie cult “Stranger Things”.

TUTTI I TEMI DELLA GEEKED WEEK

Ogni giornata di Geeked Week tratterà un tema speciale.



Si parte con le serie, a cui è dedicato il primo giorno, lunedì 6 giugno. Il successivo si concentrerà sui film mentre mercoledì 8 giugno si parlerà di animazione.

Giovedì 9 giugno (il 4° giorno) sarà la giornata interamente dedicata a “Stranger Things” e infine il gran finale di venerdì 10 giugno sarà tutto a tema giochi.



A condurre queste giornate speciali ci sarà un gruppo di conduttori da chapeau. Tra i nomi attesi spiccano quelli di Jacob Bertrand, Megan Cruz alias jstoobs, Jaeden Martell, Reece Feldman alias guywithamoviecamera, Juju Green alias Straw_Hat_Goofy, Ella Purnell, Tiffany Smith, Felicia Day, B Dave Walters, Geoff Keighley e Mari Takahashi.

SI POTRÀ EFFETTUARE IL CO-STREAMING

Il feed della Geeked Week sarà disponibile per il co-streaming tramite Twitch in maniera tale che tutti quanti possano prendere parte all’azione.

Nel caso non si riesca a seguire in diretta l’evento, niente paura: Netflix si occuperà di raccogliere tutte le più grandi novità e anteprime dalla Geeked Week, pubblicando una sorta di best of che sarà disponibile sulla Newsroom Netflix.

Inoltre si potrà riguardare l’intera programmazione giornaliera su YouTube, Facebook e Twitter, mentre sul sito web di Tudum, partner ufficiale di Netflix, saranno condivisi contenuti extra di ogni giornata di programmazione.



Di seguito vi mostriamo il poster ufficiale della Geeked Week 2022. Inoltre potrete guardare il trailer ufficiale della cinque giorni di Netflix in arrivo nel video che trovate dopo il seguente tweet.