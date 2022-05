Cronache di donne leggendarie su Rai Storia

Hatshepsut e Nefertiti: l’Egitto delle regine

Una nuova serie con Cristoforo Gorno su alcune delle figure femminili più importanti del mondo antico e tardo antico: è “Cronache di donne leggendarie”, in onda da lunedì 30 maggio alle 21.10 in prima visione su Rai Storia.



Oltre alle vicende personali delle protagoniste, ogni puntata approfondisce la condizione femminile, i riti matrimoniali, gli aspetti religiosi, ma anche il ruolo delle altre donne, quelle meno note, il cui contributo è stato comunque decisivo nel definire la civiltà cui appartenevano.



Nel primo appuntamento, protagoniste le regine più celebri della XVIII dinastia, l’inizio del Nuovo Regno: Hatshepsut, che resse l’impero in prima persona, unica ad assumere gli attributi maschili della regalità, e Nefertiti, moglie di Akhenaton, al centro di una turbolenta riforma religiosa e di una grave crisi politica. Due regine per raccontare la complessità del mondo femminile egizio, con il contributo di Paola Buzi, professoressa di Egittologia e Civiltà Copta, Università di Roma La Sapienza.