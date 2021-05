Scoppia la rissa fra Gregoraci e Fiordelisi: “Violenza”

Sono volate parole grosse sul set di un nuovo progetto televisivo in onda prossimamente su Mediaset. Protagoniste del violento litigio due volti noti del piccolo schermo: Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi. Secondo quanto riportato in esclusiva dal sito di pettegolezzi Gossip e TV, le due donne si sarebbero affrontate con toni decisamente accesi davanti a decine di addette ai lavori e alla fine la Fioredelisi avrebbe abbandonato lo studio.

Al momento si tratta solo di rumor, ma che qualcosa sia successo davvero lo si è capito dalla reazione che Antonella Fiordelisi ha avuto su Instagram a poche ore dall’accaduto. “Sono delusa, amareggiata, schifata e incazzata nera. Non so nemmeno come spiegare quel che mi è successo”, si è sfogata la Fiordelisi nelle storie del suo account. Una reazione che sarebbe frutto della brutta lite consumatasi poco prima negli studi televisivi di Mediaset, dove le due showgirl si trovavano, insieme, per registrare un nuovo programma.

“I nervi si sono fatti tesissimi – riporta Gossip e Tv – Tutto sarebbe nato per alcuni like mal digeriti dalla conduttrice calabrese. Uno scambio di “mi piace” su Instagram con Flavio Briatore”. Motivo della lite sarebbe stato dunque l’ex compagno di Elisabetta Gregoraci, dal quale la showgirl ha avuto il figlio Nathan Falco e con il quale ha ancora un forte legame affettivo. Ad avere la peggio, emotivamente parlando, sarebbe stata la Fiordelisi, che su Instagram si è abbandonata ad un lungo sfogo per quanto accaduto: “Sono letteralmente schifata da ciò che è successo oggi… violenza psicologica da una persona che stimavo fino a qualche ora fa che non ha fatto altro che insultarmi, diffamarmi e prendermi in giro. Perché su Instagram e in TV fate tutte le paladine della giustizia e poi nella realtà siete cattive e invidiose come serpi?”.

Pur non facendo nomi, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha fatto capire di essere stata vittima di “accuse” di fronte a testimoni proprio nel backstage della nuova trasmissione e sul web ha proseguito: “Tanto il karma esiste per tutte le cose che ho dovuto subire oggi”. Alcune pagine di gossip riportano che la lite si sarebbe consumata davanti e dietro le quinte del programma, che sarà condotto da Enrico Papi e andrà in onda in estate. Antonella Fiordelisi avrebbe lasciato le registrazioni dopo le parole della Gregoraci, che le avrebbe detto “che non farà più nulla in tv”. Al momento Elisabetta Gregoraci non ha ancora rilasciato dichiarazioni né ufficiali né attraverso i suoi canali social. Ma c’è da attendersi nuovi sviluppi dalla vicenda.

Novella Toloni, ilgiornale.it