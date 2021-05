Clubhouse, domani Salvatore Marino incontrerà Fabio Frizzi

Tutti parlano di Clubhouse, l’importante social network che ha cambiato l’orizzonte della comunicazione. Domani sera Salvatore Marino, l’attore e ideatore del Vertical Movie Festival, incontrerà Fabio Frizzi (nella foto), il celeberrimo compositore di musiche per film. Si parlerà della sua carriera e spiegherà come nasce una colonna sonora. Parteciperanno al dibattito: il critico e opinionista Tiziano Rapanà, il regista e light designer Emiliano Morgia, il manager Roberto De Piano e il compositore Fabrizio Fornaci. Per assistere al dibattito, che si terrà alle ore 21, clicca qui.