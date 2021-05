Amazon Prime Video: da ‘Bang Bang Baby’ alla collaborazione esclusiva con Achille Lauro, le novità italiane più attese

Amazon Prime Video ha annunciato i titoli più attesi della prossima stagione. Oltre alle serie già attesissime – da The Wheel of Time, dalla saga di Robert Jordan, a, soprattutto, la serie tratta dal Signore degli anelli di J.R.R. Tolkien – l’attenzione dell’upfront dedicato al pubblico italiano è proprio sui titoli “made in Italy”.

Tra le serie già annunciate, Bang Bang Baby, storia tra coming of age e noir a sfondo ‘ndranghetista ambientata nella Milano anni ’80; nel cast Adriano Giannini e Lucia Mascino. Più altri due progetti ora in fase di lavorazione: Everybody Loves Diamonds, heist series ispirata al leggendario “colpo di Anversa” prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside con Kim Rossi Stuart nei panni del protagonista; e The Bad Guy, serie (black) comedy sulla mafia prodotta da Nicola Giuliano e Carlotta Calori di Indigo Film e diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi.

Invece è una novità già molto attesa Prisma, teen drama di Ludovico Bessegato (già showrunner e regista di SKAM Italia) e Alice Urciuolo che racconta di due gemelli omozigoti ma in realtà molto diversi e, ciascuno a suo modo, unici. «La normalità non esiste, ognuno è diverso quindi nessuno è diverso», dice Bessegato a proposito di una storia che parla di identità di genere, multiculturalità e altri temi che animano il dibattito. La serie è prodotta ancora una volta da Cross Productions, già dietro a SKAM Italia.

Annunciato anche il primo film originale italiano: Anni da cane di Fabio Mollo (Il Sud è niente, Il padre d’Italia), storia di una adolescente (Aurora Giovinazzo, prossimamente anche nel cast dell’atteso Freaks Out di Gabriele Mainetti) che inizia a contare i suoi anni come quelli di un cane. Nel cast anche Sabrina Impacciatore, Valerio Mastandrea, la digital star Marta Losito e Achille Lauro guest star nel ruolo di sé stesso.

Tra i contenuti “unscripted”, la seconda stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo (nel cast Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Elodie in coppia con la rapper M¥ss Keta, Diletta Leotta e Achille Lauro con Boss Doms).

Achille Lauro che ha inaugurato una collaborazione artistica e creativa con Amazon in senso più ampio: oltre ad essere coinvolto in Celebrity Hunted e Anni da cane, avrà un ruolo “musicale” anche in Prisma.

Altro nome del pop che finisce sulla piattaforma è Benjamin Mascolo, ex metà della coppia Benji & Fede. Sarà ora al centro di Ben: Respira, un documentario dedicato alla sua vita e carriera, da Modena a Los Angeles (dove ha incontrato Bella Thorne).

