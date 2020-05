Uomini e Donne oggi, Gemma e Sirius: le perplessità della Galgani

Uomini e Donne oggi, per Gemma e Sirius ancora problemi: nuovi scontri con Tina e Valentina

Oggi a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata che prende inizio proprio con Gemma Galgani. In particolare, Maria De Filippi manda in onda un filmato che riguarda la fine della scorsa puntata. Attraverso questa clip è possibile vedere la dama torinese chiedere a Sirius/Nicola delle informazioni sulla sua attività social. Scendendo nel dettaglio, Gemma vuole sapere quanti profili in realtà possiede il 26enne.



Sono diverse le voci circolate in queste settimane sul giovane corteggiatore, che sembra non essere riuscito a ispirare fiducia nel pubblico. La dama torinese non può ora non avere dei particolari dubbi su Sirius, vista la loro importante differenza d’età. Subito dopo, viene mandato in onda il filmato che ritrae Gemma e Nicola in esterna. Tina Cipollari non perde, ovviamente, tempo per scagliarsi contro il 26enne e la dama di Torino. A detta dell’opinionista, non appena avrà l’occasione giusta, Sirius si tirerà indietro. La Cipollari vorrebbe che la Galgani fosse consapevole di questo e non gliele manda di certo a dire!

Dunque, non mancano i classici scontri tra Gemma e Tina oggi a Uomini e Donne. In studio fa il suo ingresso anche Sirius, il quale continua a discutere con la Galgani. Sembra proprio che la presenza di Valentina Autiero si faccia ancora sentire. La dama non ha mai nascosto di provare un interesse nei confronti del 26enne, tanto da avergli chiesto il numero. Nicola non ha però mai accettato di avviare una conoscenza con Valentina, la quale però continua a dimostrare il suo interesse. Questo suo atteggiamento infastidisce non poco Gemma, che appare sempre più perplessa. Sembra proprio che Sirius non riesca a darle le sicurezze che inizialmente riusciva a darle.

Alcune dichiarazioni di Sirius, oggi mandano in tilt Gemma. Nel frattempo, al centro dello studio siedono Aurora e Giordano. I due hanno avviato una conoscenza e arrivano alcune critiche dal parterre delle dame. In particolare, Roberta Di Padua attacca la donna e si accende un nuovo scontro in studio.





Rebecca Megna, Gossipetv.com