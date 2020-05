Pippo Inzaghi e Angela Robusti si sposano nel 2021: l’indiscrezione

A tre anni dal primo incontro è più forte che mai il legame tra Filippo Inzaghi e Angela Robusti. La quarantena ha rafforzato il rapporto tra l’ex calciatore e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne tanto che secondo gli ultimi gossip riportati da Diva e Donna il matrimonio sarebbe dietro l’angolo. Ovviamente non quest’anno visto che a causa del Coronavirus tutte le cerimonie e i grandi festeggiamenti sono vietati. Pippo e la bionda modella starebbero valutando dunque il 2021, anno in cui – si spera – non si dovrà più fare i conti con la terribile pandemia.

Qualche giorno fa Angela Robusti – che a Uomini e Donne corteggiava l’ex tronista Luca Onestini – ha condiviso su Instagram una dolce dedica al fidanzato Pippo Inzaghi. La 31enne ha fatto sapere ai suoi follower che la convivenza forzata ha cementato ancora di più questo rapporto nato nel 2017, quando Super Pippo allenava il Venezia. “Che cosa abbiamo fatto in questa quarantena?! Ci siamo amati, forse quanto non mai fino ad ora; ci siamo scoperti e riscoperti; abbiamo riso (tanto) e pianto (qualche volta), abbiamo parlato e capito e riparlato e ricompreso che alla base di tutto c’è il Tempo”, ha raccontato la Robusti su Instagram.

Angela Robusti ha 31 anni, è laureata in Architettura ed è nata e cresciuta in Veneto. Da tempo lavora come modella e si è fatta conoscere agli appassionati di Uomini e Donne nella stagione televisiva 2016-2017, quando ha provato a corteggiare invano Luca Onestini, che gli ha preferito la più vivace Soleil Sorge.

