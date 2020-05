Domenica Iris festeggerà i novant’anni di Clint Eastwood

Buon compleanno Clint Eastwood! Domenica 31 maggio l’attore e regista pluripremiato compie 90 anni. L’occasione per festeggiare è imperdibile. Così, Iris confeziona un regalo speciale per Eastwood e per tutti gli amanti del cinema: una maratona cinematografica celebrativa dal titolo evocativo “Clint 90” – che inizia alla mattina presto e termina a notte fonda – dedicata esclusivamente ai più grandi capolavori dell’attore e regista classe 1930.

Dopo la serata speciale di mercoledì scorso su Retequattro – con la prima tv di “Ore 15:17 – Attacco al treno” – anche la rete diretta da Marco Costa (canale 22 del telecomando) trasmetterà alcuni dei più grandi successi che hanno visto Eastwood protagonista dietro e davanti la macchina da presa.

Nello specifico, la maratona inizierà alle ore 9.00 con “Dove osano le aquile” e alle 12.00 sarà la volta di “Una 44 magnum per l’ispettore Callaghan”. Si proseguirà alle 14.30 con “Gran Torino” e alle 16.30 con “Il texano dagli occhi di ghiaccio”. Poi, alle 19.00, arriverà il premio Oscar “Gli Spietati” e in prima serata (ore 21.15) “Brivido nella notte”, esordio da regista per l’attore iconico. Infine, alle 23 sarà trasmesso “Mystic River”, un’altra delle sue pellicole particolarmente apprezzate dal pubblico e dalla critica e premiata ad Hollywood.

Figlio di un operaio e una casalinga, Clint ha conosciuto la gloria e il successo grazie al regista italiano Sergio Leone che lo arruolò per la triade “Per un pugno di dollari”, “Per qualche dollaro in più” e “Il buono, il brutto e il cattivo” consacrandolo di fatto a simbolo del genere spaghetti-western. Eastwood però non ha solo un palmares ricchissimo fatto di eccellenti lavori, infiniti premi e applausi giunti da ogni angolo del mondo, ha, infatti, anche una vita privata piena: otto figli, due moglie e qualche (o forse un po’ più di qualche?) scappatella qua e là. Irrequieto per indole come solo i geni dell’arte (qualsiasi essa sia) sanno essere si è fatto perdonare tutto dal pubblico con i suoi capolavori senza tempo. Auguri maestro e altri cento di questi anni!