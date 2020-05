Francesca Fialdini, doppio rifiuto a mamma Rai: quali proposte ha avuto la conduttrice

Le ultime indiscrezioni pubblicate da Tvblog hanno come protagonista una delle conduttrici più apprezzate dal pubblico Rai che ha portato al successo l’altrettanto amato Da noi a ruota libera: parliamo ovviamente di Francesca Fialdini. Blogo specifica che si tratta di rumor ma qualche movimento c’è stato se la testata arriva persino a scriverne.



Di cosa stiamo parlando? Pare che la Fialdini abbia rifilato ben due “no” riguardo a due importanti conduzioni, e si tratta di due rifiuti di peso, visto che riguardano Vieni da me e il già citato Da noi a ruota libera.

Riguardo al primo Blogo ha spiegato che non ci sarà alcun avvicendamento tra la Fialdini e la Balivo alla conduzione di Vieni da me dopo il chiacchieratissimo addio della seconda: la prima infatti non ha ceduto alle richieste di subentrare alla collega, e non si tratta neanche dell’unico rifiuto di peso, come dicevamo. Stando alle medesime indiscrezioni pare che la Fialdini abbia anche detto “no” alla messa in onda giornaliera di Da noi a ruota libera che le avrebbe permesso senz’altro di rafforzare il rapporto con i telespettatori. Ad ogni modo i progetti ci sono e sono pure promettenti.

Parliamo di Da noi a ruota libera che continuerà ad essere trasmesso di domenica a fronte degli ottimi risultati negli ascolti, ed è prevedibile anche la conferma alla conduzione su Rai Tre di Fame d’amore, come sapete programma su anoressia e bulimia che ha ricevuto altrettanti apprezzamenti dai telespettatori e che ha registrato percentuali di share decisamente buone. Nulla si sa sui motivi del doppio rifiuto ma sicuramente la conduttrice avrà avuto le sue ragioni, visto che non si rifiuta così un programma come Vieni da me e una messa in onda giornaliera. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo.





