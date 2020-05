Anticipazioni Il Segreto dall’1 al 6 giugno: la scelta di Marcela su Matias

Il Segreto anticipazioni da lunedì 1 a sabato 6 giugno 2020: Matias continua a organizzare scioperi, Isabel riesce a bloccarlo

Dalle anticipazioni de Il Segreto sappiamo che, nel corso delle puntate in onda da lunedì 1 a sabato 6 giugno 2020, Don Ignacio sceglie di offrire il suo aiuto alla Marchesa per trovare un accordo con i minatori in sciopero. Isabel, però, non ha alcuna intenzione di accordarsi con il Solozabal e chiede a Donna Francisca come comportarsi.



Questo rischia di compromettere ulteriormente la situazione pericolosa che si è venuta a creare. Durante una riunione con Matias, Isabel decide di assecondare il consiglio della Montenegro e gli presenta una lista di operai che vuole denunciare se non torneranno subito a lavoro. Tomas e Adolfo cercano, inutilmente, di far ragionare la madre, che resta ferma nella sua posizione. I due ragazzi iniziano così a immaginare nuove rappresaglie. Della loro stessa opinione è Inigo. Intanto, Matias si confronta con Alicia su come dovranno procedere, prima di spiegare a Cosme e agli altri minatori cosa sta accadendo. Di fronte alle minacce della Marchesa, gli operai scelgono di tornare a lavorare in miniera, senza avvisare Matias e Alicia sulla loro iniziativa.

Rosa cerca di convincersi del fatto che la sua situazione complicata con Adolfo si risolverà e che suo padre sarà costretto ad accettare il tutto. Incurante di quello che è accaduto tra la figlia e il Dos Visos, Don Ignacio decide di non lasciare Puente Viejo e di annullare così il trasferimento a Bilbao. Rosa fa sapere a suo padre che lei e Adolfo sono fidanzati e che non ha alcuna intenzione di rinunciare alla loro storia d’amore. Galvez rivela a Isabel che la Villa non è più in vendita e che il trasferimento della famiglia Solozabal a Bilbao è stato annullato.

Marcela decide di chiudere definitivamente il suo rapporto con Tomas e sprona Matias a dare un’altra possibilità al loro matrimonio, con lo scopo di far felice la loro piccola Camelia. Dolores inizia a chiudere il suo emporio più tardi della mezzanotte, al fine di incassare di più e poter pagare la multa ricevuta.



Rebecca Megna, Gossipetv.com