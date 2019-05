“Il Trono di Spade”, un grande successo offline e online

A creare questi contenuti sono persone comprese nella fascia d’età 18/24 anni (42%) e +35 anni (53%) con una maggior presenza femminile (68%). Geograficamente, Lombardia (23%), Lazio (19%) e Campania (10%) sono state le tre regioni che hanno creato il maggiore numero di contenuti online.

Il canale preferito dagli utenti per parlare della serie è stato Twitter, che conta infatti l’85% dei contenuti dedicati. Analizzando il sentiment delle conversazioni i dati evidenziano come la battaglia tra vivi e morti raccontata nella terza puntata sia stato il contenuto che ha maggiormente conquistato i fan. Diversi sono infatti i tweet pubblicati dagli utenti dedicati al personaggio di Arya Stark, risolutrice dell’episodio. D’altra parte sul social network molti si dichiarano poco soddisfatti del finale della serie pubblicando tweet ironici sull’epilogo oppure chiedendo l’intervento di George R. R. Martin, l’autore dei romanzi ai qualiGame of Thronesè ispirato. Sempre su Twitter, nel periodo di on air, le prime cinque mentions sono tutte dedicate ai canali televisivi oppure ai produttori della serie: @gameofthrones (oltre 1.000), @skyAtlanticIT (+290mila), @movieplayer.it (oltre 210mila), @foxitalia (più di 190mila), @HBO (oltre 120mila). La top five degli hashtag è invece tutta dedicata alla serie con #GameofThrones (+91.000 contenuti), #GOT (+19.000), #Iltronodispade (+3.900), #GameOfThronesFinale (+3.300) e #NotToday (+2.1000).

Come per il volume di contenuti anche le ricerche seguono un trend settimanale da aprile a maggio con dei picchi ogni lunedì, giorno della messa in onda dell’episodio in lingua originale sottotitolato. La curva dei dati mostra come l’interesse verso la serie (stabilito dal numero di ricerche) è stato maggiore in occasione della prima ed ultima puntata della serie, a differenza dal trend di volume di contenuti dove gli utenti sono sembrati più interessati alle quattro puntate centrali, soprattutto la terza e la quinta.