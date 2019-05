Domani andrà in onda, su Rai1, “Il giudice meschino”

Luca Zingaretti smette i panni del Commissario Montalbano per indossare quelli del Pubblico Ministero Alberto Lenzi, presso la procura di Reggio Calabria, nel “Giudice Meschino”, in onda su Rai1 domani alle 21.25 con Luisa Ranieri, Paolo Briguglia, Andrea Tidona, Maurizio Marchetti, Gioele Dix, Gaetano Bruno e Felicitas WoIl. L’uomo ha una brutta fama, pigro, indolente, troppo amante delle donne per perdere tempo col lavoro. A sconvolgere la sua vita, un evento terribile: Giorgio Maremmi, collega magistrato e amico carissimo, viene ucciso in un agguato. Per Alberto è un brusco risveglio: si rimbocca le maniche e si getta a capofitto nel lavoro.