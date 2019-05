Cardi B regala bracciali da 80 mila dollari alla figlia di 10 mesi

Sta facendo discutere il regalo lussuoso che la rapper americana ha fatto alla figlia Kulture, bracciali in diamanti del valore di 80 mila dollari (oltre ad altri gioielli). Shopping sfrenato che la 26enne ha postato sui social, salvo poi rimuovere i post dopo le critiche ricevute

Non è un mistero che le popstar amino il lusso e lo shopping sfrenato e la rapper americana Cardi B ne è l’esempio più lampante.La 26enne è conosciuta per essere di manica larga in fatto di acquisti e regali, tanto da concedersi un pomeriggio di spese pazze in una delle gioiellerie più costose di New York, il Pristine Jeweler. Nelle scorse ore Cardi B ha postato sul suo profilo Instagram una fotografia degli acquisti fatti da Pristine: alcuni braccialetti tennis in argento, oro e oro rosa, e un paio di orecchini a bottone, tutto costellato da decine di diamanti. Una spesa folle del valore di 80 mila dollari (circa 70 mila euro), che ha poi deciso di regalare (almeno i braccialetti) alla figlia Kulture, di appena 10 mesi, avuta dal cantante Offset.Inevitabili le critiche di fan e follower sul regalo considerato decisamente troppo costo per una bambina di neanche un anno, che hanno costretto la rapper a rimuovere post e stories dal suo account Instagram. Non così velocemente, però, da impedire al settimanale People di pubblicare screenshot e fotografie, con tanto di commento di Cardi B sul motivo di un dono tanto costoso: “Se io sono ricoperta di diamanti, anche mia figlia deve esserlo”. La tentazione di Cardi B di mostrare il ricco bottino non è però svanita, tanto che la rapper ha nuovamente postato un video della piccola Kulture con indosso uno dei bracciali tennis con diamanti. Nel breve filmato Cardi B (che recentemente ha annullato alcune date del suo tour per sottoporsi alla liposuzione) tiene la mano della bambina mostrando il gioiello della piccola e i suoi. Giusto per ritornare sul fatto, nel caso qualcuno se lo fosse perso.

Novella Toloni, ilgiornale.it