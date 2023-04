Met Gala 2023, il tema di quest’anno, la guest list e tutto quello che devi sapere

L’attesa per l’evento newyorchese brulica di rumors a proposito degli ospiti presenti alla prestigiosa serata che, di fatto, è la più grande sfilata a cielo aperto della stagione

Evento di primissimo piano dedicato alla moda e all’arte, il Met Gala è tradizionalmente l’appuntamento più atteso da tutti gli appassionati di fashion e celebrity. L’edizione 2023, come sempre fissata per il primo lunedì del mese di maggio, andrà in scena il 1°maggio, con inizio in Italia poco dopo la mezzanotte tra l’1 e il 2 maggio.

Il Met Gala 2023 è dedicato alla creatività, al genio e alla figura di Karl Lagerfeld, designer a cui è intitolata la nuova mostra del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, Karl Lagerfeld: A Line of Beauty che sarà aperta al pubblico dal 5 maggio al 16 luglio di quest’anno.

MET GALA 2023: COS’È E CHI SONO GLI HOST

Passerella di stelle e divinità del mondo della moda, del cinema, della musica e del mondo dello spettacolo in generale, il Met Gala è l’evento che riesce a riunire sullo stesso tappeto rosso (e sulla stessa scalinata) anche esponenti della politica, della letteratura e del mondo delle arti, tutti accomunati dalla filantropia e dalla irrinunciabile opportunità di presenziare all’appuntamento più glamour dell’anno.

Considerato l’equivalente dell’Oscar della moda, il Met Gala che nasce con lo scopo di raccogliere fondi per le attività del Constume Institute, si svolge in concomitanza dell’apertura della più prestigiosa mostra annuale del Metropolitan Art Museum di New York.

L’esposizione, dedicata alla moda intesa come arte è, naturalmente, una grandissima vetrina per tutti i designer chiamati a contribuire con le loro creazioni (a tema) ad una serata che ormai è seguita con passione in tutto il mondo. Protagonisti della grande sfilata a cielo aperto, che precede una cena con posti a sedere dal costo con molti zeri, attori, top model, registi, popstar, tutti accolti da Anna Wintour, giornalista e punto di riferimento supremo di Vogue America nonché direttore editoriale globale della autorevole testata, in collaborazione con dei curatori e degli host che quest’anno saranno saranno le attrici Penélope Cruz e Michaela Coel, il campione sportivo Roger Federer e la popstar britannica Dua Lipa. Co-conduttori del live stream dell’evento (sui canali ufficiali di Vogue e del Met): LaLa Anthony, Derek Blasberg, Chloe Fineman ed Emma Chamberlain.

IL TEMA: L’OMAGGIO A KARL LAGERFELD

La sterminata produzione di Karl Lagerfeld, stilista di Chanel ma anche di Fendi, di Chloé, di Balmain, di Patou nonché di un brand omonimo, sarà il grande archivio da cui prendere ispirazione e – letteralmente – tirare fuori i vestiti che vedremo al Met Gala 2023.

Stylist e consulenti creativi dei vari ospiti, che hanno saputo il tema del Met 2023 a inizio anno, hanno avuto diversi mesi per pensare a un outfit degno delle centinaia di obiettivi che affolleranno il red carpet più fotografato del mondo.

Il Met Gala, che ha un preciso dress code, comunicato formalmente ai partecipanti nell’invito, è comunque un evento altamente creativo, per questa ragione, da qualche tempo, non è infrequente trovare degli invitati che decidono deliberatamente di eludere il tema dell’anno vestendosi in totale libertà. Lagerfeld, che è scomparso nel febbraio del 2019 mentre era nel pieno delle sue attività, ha lasciato un’eredità immensa in termini di moda e stile. A lui è dedicata la cover del numero di maggio di Vogue Magazine con protagoniste alcune delle top model più conosciute al mondo, da Amber Valletta a Kendall Jenner, tutte fotografate da Annie Leibovitz.