Meghan Trainor, il sesso è un dolore: “Mio marito è troppo dotato per me”

Per Meghan Trainor il sesso è tutto tranne che un piacere. La cantautrice americana si è raccontata a cuore aperto durante una conversazione fatta per un podcast con la youtuber Trisha Peytas, spiegando che le è stato diagnosticato il vaginismo, una condizione definita come tensione involontaria dei muscoli vaginali che può rendere il sesso scomodo e doloroso. Oltretutto a rendere più complicate le cose ci sarebbero le caratteristiche anatomiche di suo marito, l’attore Daryl Sabara: “Lui è decisamente grande… e io molto piccola” ha spiegato la Trainor.

Meghan Trainor e Daryl Sabara sono sposati dal 2018 e nel 2021 hanno avuto il loro primo figlio, mentre a gennaio hanno annunciato di essere in attesa del secondo. Ma se l’amore c’è i rapporti intimi non sono sempre facili. “Pensavo che ogni donna in giro provasse sempre dolore durante e dopo il sesso” ha raccontato Meghan descrivendo la sensazione di “bruciore pungente” che spesso prova al punto che spesso dopo avere avuto dei rapporti non riesce a camminare.

La Trainor ha raccontato di aver provato ogni tipo di approccio per migliorare la situazione, conscia del fatto che parte del problema potrebbe essere psicologico oltre che fisico. “Troverò una soluzione – ha affermato -. Diventerò una star del sesso”. Per il momento però le tocca sopportare, anche per concretizzare il desiderio di avere figli. “Durante la prima gravidanza non ho potuto fare sesso”.

Ma gli inizi con Sabara sono stati tutt’altro che facili. “Per un anno ho pensato: ‘Non guardarmi, non toccarmi…’ – ha spiegato la cantante -. Mi ci è voluto tanto tempo per prendere anche solo in considerazione l’idea di fare sesso con lui”. Poi, superato il primo scoglio, al costo di momenti davvero dolorosi, si è adattata anche per poter avere figli. Anatomicamente i due sono purtroppo incompatibili e anche se Meghan prova a prenderla con ironia la situazione è complicata. “Vorrei poter rimpicciolire Daryl. E’ doloroso, amico… – ha sottolineato -. Quando stavo facendo questo bambino, ho dovuto mettermi il ghiaccio dopo”.