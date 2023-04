Oggi 29 aprile in prima serata su Italia 1 va in onda “Madagascar”, il film d’animazione firmato da Eric Darnell.

Il leone Alex, la zebra Marty, l’ippopotamo Gloria e la giraffa Melman vivono insieme nello Zoo di Central Park di New York. Un giorno un gruppo di pinguini formato da Skipper, Rico, Kowalski e Soldato, tentano di scappare verso l’Antartide scavando un tunnel, ma finiscono per sbaglio nel recinto di Marty, a cui accennano in segreto il loro piano. Marty comincia così a pensare al mondo al di fuori delle mura dello zoo e vorrebbe scappare anche lui. Così quella notte Marty fugge di nascosto dallo zoo ed Alex, Gloria e Melman vanno a cercarlo per riportarlo indietro. Fuggono anche Mason e Phil, due scimpanzé che vivono allo zoo.

Lo sapevate che:

– arriva nelle sale italiane il 2 settembre 2005;

– inizialmente al posto della giraffa doveva esserci un opaki;

– ci sono tantissime citazioni a grandi film cult come “Il silenzio degli innocenti”, “American Beauty”, “Cast Away” solo per citarne alcuni;

– il budget iniziale stimato per il film è stato di 75 milioni di dollari;

– gli incassi sono stati clamorosi: 532.680.671 milioni di dollari nel mondo.

Doppiatori italiani: Ale di Ale&Franz (Alex), Franz di Ale&Franz (Marty), Fabio De Luigi (Melman), Michelle Hunziker (Gloria).