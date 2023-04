gIANMARIA e Francesca Michielin insieme in Disco Dance

Tra gli impegni dei nuovi tour estivi, il due cantanti hanno ritagliato uno spazio per un duetto davvero speciale

Finalmente, dopo tanta attesa, ecco svelata la collaborazione tra gIANMARIA e Francesca Michielin, i due giovani cantautori che condividono origine veneta e passato a X Factor. A partire da oggi, venerdì 28 aprile, infatti, è disponibile su tutte le piattaforme Disco Dance, il nuovo singolo di questo duetto alquanto speciale. D’altronde, era già da un po’ che la coppia di artisti aveva cominciato a lasciare in rete qualche indizio interessante riguardo ai loro progetti futuri. E ora, finalmente, sappiamo di cosa si tratta.

DISCO DANCE

“Con questo titolo spero di spiazzare l’ascoltatore. Il brano parla di una ragazza, Viola, alla quale ho fatto impersonificare il mio lato femminile, staccandola completamente da me e facendole prendere vita”, spiega gIANMARIA parlando della protagonista di Disco Dance, la nuova canzone scritta in collaborazione con Francesca Michielin. “Nella mia immaginazione Viola è una ragazza che si accorge di volere andare via da una provincia, ma non coglie la prima occasione per scappare e rimane rinchiusa in un luogo che odia e non le appartiene”.

“Collaborare con gIANMARIA è stata una bellissima esperienza, attraverso la musica siamo riusciti a scoprire di avere tanti punti in comune. Come me, anche lui viene da una realtà di provincia e questo ci ha permesso di entrare in sintonia da subito. Disco Dance è un brano che affronta temi attuali e che sento vicini come la paura di non riuscire a trovare il proprio posto nel mondo o di non riuscire a cogliere l’attimo, l’occasione per scappare da ciò che ci fa sentire stretti”, chiosa la cantante presentatrice di X Factor.

GIANMARIA E MICHIELIN PRONTI PER IL TOUR

È un periodo incredibilmente ricco di impegno per i due artisti italiani. Dopo aver concluso da poco il suo primo tour nei teatri, Francesca Michielin ha annunciato le nuove date del suo tour estivo, L’Estate dei Cani Sciolti, che la porterà ad esibirsi dal vivo in alcune delle località più belle d’Italia, dal nord al sud. Stesso programma anche per gIANMARIA, che conta di trascorrere l’estate in un tour che lo vedrà esibirsi con il suo intero repertorio discografico. Il 13 maggio, infatti, il cantante aprirà ufficialmente il suo Mostro Tour al Pin Up di Teramo. Una data a cui ne seguiranno molte altre nei diversi club di Italia, da Padova a Roma, passando per Bologna, Milano e Torino. A quanto pare, oltre ai suoi successi più noti, il cantante regalerà al pubblico anche un brano misterioso. Che possa trattarsi proprio di Disco Dance?