Wanda Nara in tribunale: “Corona inventò il flirt tra me e Brozovic”

La moglie di Mauro Icardi testimonia nel processo milanese contro l’ex re dei paparazzi che nel 2019 aveva pubblicato la notizia di una presunta relazione clandestina tra lei e il centrocampista croato dell’Inter

“Non ho mai avuto una relazione con Brozovic“. Davanti al giudice di Milano, Wanda Nara è categorica. La showgirl e procuratrice è stata chiamata a testimoniare come parte civile nel processo per diffamazione a carico di Fabrizio Corona per un pezzo pubblicato nel 2019 sul suo sito King Corona Magazine, in cui attribuiva alla moglie di Mauro Icardi una relazione clandestina con il centrocampista croato dell’Inter. “Questa storia ci ha creato dei problemi in famiglia e anche fuori” ha detto.



Nel febbraio 2019 Corona ha pubblicato sul suo magazine un articolo dal titolo: “Mauro Icardi divorzia da sua moglie – Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic”. Dopo l’uscita della notizia, ripresa da molte testate anche in Argentina, sono iniziati i problemi sia a livello familiare che lavorativo per il calciatore, secondo quanto ha raccontato la showgirl durante il processo: “A causa di questo articolo sono iniziati i problemi dentro il club e con la squadra” e ha aggiunto: “Abbiamo tre maschietti che andavano a scuola e vivono il calcio in modo molto passionale e questa storia ci ha fatto soffrire”.