Risate e sentimento con “Single ma non troppo”

Protagoniste Dakota Johnson, Rebel Wilson e Leslie Mann

Dakota Johnson, Rebel Wilson e Leslie Mann sono le protagoniste della commedia sentimentale “Single ma non troppo”, in onda su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) sabato 30 aprile alle 21.10. Alice sta da così tanto tempo con il suo ragazzo da non sapere più cosa vuol dire avere una propria identità. Per questo motivo, decide di prendersi una pausa e trasferirsi a New York, dove già vive la sorella Meg, per lavorare come assistente legale. Qui, conosce Robin, collega un po’ matta e travolgente che la introduce ai piaceri della vita da single. Ma per Alice imparare nuovamente a interagire con il sesso opposto dopo così tanti anni di fidanzamento non è semplice e finirà in situazioni intricate. La pellicola, diretta da Christian Ditter, si basa sull’omonimo romanzo di Liz Tuccillo.