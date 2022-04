Il Pentavirato, il trailer con 5 degli 8 personaggi interpretati da Mike Myers

Il 5 maggio arriverà su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la serie comica che riproporrà alcuni dei più celebri e grotteschi personaggi dell’attore di Austin Powers

Mike Myers torna ad esibirsi con i suoi esilaranti personaggi comici. L’attore, celebre per Austin Powers, sarà infatti il protagonista della nuova serie Netflix in uscita il 5 maggio (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick): Il Pentavirato, di cui è stato diffuso il trailer. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

IL PENTAVIRATO, TUTTI I PERSONAGGI DI MIKE MAYERS

Ne Il Pentavirato, Mike Myers interpreta otto personaggi, cinque dei quali visibili già nel trailer: Lord Lordington, Mishu Ivanov, Bruce Baldwin, Jason Eccleston e Shep Gordon. La serie è stata creata dallo stesso Myers, mentre alla regia c’è Tim Kirby. Il Pentavirato racconta la storia di un giornalista canadese che indaga su una società segreta che esiste fin dal 1347. La sinossi ufficiale parte da una domanda: “E se una società segreta composta da cinque persone lavorasse nell’ombra dai tempi della peste nera del 1347 condizionando gli eventi mondiali per il bene dell’umanità?”. Nel corso delle sei puntate vedremo il celebre comico nei panni di: Ken Scarborough, il protagonista. Si tratta di un giornalista canadese che vuole scoprire tutto sul Pentavirato; Anthony Lanswodne è invece un esperto in cospirazioni; Rex Smith è uno speaker radiofonico esperto in cospirazioni; Lord Lordington è invece il membro più anziano del Pentavirato; Bruce Baldwin è un ex magnate del settore dei media; Mishu Ivanov è un ex oligarca russo; Shep Gordon è un ex manager del mondo rock mentre l’ultimo personaggio, Jason Eccleston, è un esperto della tecnologia, inventore del computer del Pentevarate, Mentor.

IL PENTAVIRATO, IL RESTO DEL CAST

Non solo Mike Mayers: tra gli altri attori della serie troviamo anche Ken Jeong alias Skip Cho, proprietario di un casinò e meteorologo; Keegan-Michael Key interpreterà il fisico nucleare Hobart Clark; Debi Mazar sarà Patty Davis mentre Richard McCabe avrà il ruolo di Pikeman Higgins, a capo della Liechtenstein Guard, il gruppo che si occupa della sicurezza del Pentavirato. Nel cast anche Jennifer Saunders nei panni sia del Maester of Dubrovnik, a capo delle investigazioni del Pentavirato, e Saester of Dubrovnik, sorella del personaggio. Infine l’attrice Lydia West interpreterà Reilly Clayton, giovane collaboratrice di Ken. Jeremy Irons sarà il narratore della serie. Dal trailer possiamo vedere anche i due attori Rob Lowe e Maria Menounos che nella serie, molto probabilmente, interpreteranno loro stessi.