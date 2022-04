Formula E: in esclusiva in chiaro su Italia 1 l’E-Prix di Montecarlo

Per il quinto anno consecutivo, Mediaset trasmette in diretta e in esclusiva in chiaro le gare del Campionato del Mondo di «Formula E». Sabato 30 aprile, su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it, dalle ore 15.00 si torna in pista con l’ePrix di Monaco, quinta tappa del mondiale.



La telecronaca dell’ePrix è affidata a Massimiliano Cocchi e a Luca Filippi, quest’ultimo già pilota della NIO e collaudatore delle rivoluzionarie monoposto di seconda generazione.

In diretta dal Principato, prima della gara, dalle ore 13.45, Ronny Mengo con la pilota Vicky Piria.



Dopo le tappe romane, la classifica vede al comando Jean-Eric Vergne, dall’alto dei suoi 60 punti due in più di quelli del suo più immediato inseguitore Robin Frijns e quattro in più di quelli di Stoffel Vandoorne. Ambizioni al massimo livello le nutre adesso anche Mitch Evans. L’uno-due vincente di Roma ha lanciato il “kiwi” di Jaguar al quarto posto della generale con 51 punti.



La gara sarà anche in streaming su Sportmediaset.it, che trasmetterà tutte le qualifiche e le prove libere. Di seguito, il dettaglio della programmazione:



SABATO 30 APRILE



Prove Libere 1 – dalle ore 7.30: Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – dalle ore 9.10: Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – dalle ore 10.45: Sportmediaset.it

Gara 1 – alle ore 15.00: Italia 1 e Sportmediaset.it