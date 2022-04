Alessandro Borghese Celebrity Chef, il nuovo format è in arrivo su TV8. Dal 2 maggio

Nel nuovo format dell’access prime time di TV8, con Alessandro Borghese alla conduzione, Angela Frenda ed Enrico Bartolini in qualità di giudici, due celebrities, appartenenti al mondo della musica, dello sport e dello spettacolo, si calano nell’inedito ruolo di Chef per sfidarsi ai fornelli. In prima visione assoluta, dal 2 maggio dal lunedì al venerdì, alle 20.30

Alessandro Borghese Celebrity Chef èil nuovo format dell’access prime time di TV8, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta, dal 2 maggio, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30. Due celebrities, appartenenti al mondo della musica, dello sport e dello spettacolo, si calano nell’inedito ruolo di Chef, e si sfidano ai fornelli per conquistare il titolo. Durante la gara dovranno preparare il loro miglior menù degustazione, composto da tre portate. A supportare le due Chef Star ci sarà un padrone di casa d’eccezione: Alessandro Borghese, che ospita gli chef per un giorno nel suo ristorante milanese “Alessandro Borghese – Il Lusso della Semplicità”, e mette loro a disposizione la sua brigata, composta da due sous chef e due addetti alla sala.

ANGELA FRENDA ED ENRICO BARTOLINI IN QUALITÀ DI GIUDICI

A giudicare la bontà dei piatti saranno invece i clienti del ristorante, e i giudici dello Chef’s table: Angela Frenda, Food editor del Corriere della Sera, ed Enrico Bartolini, l’unico chef nella storia della Guida Michelin ad aver conquistato quattro stelle in un solo colpo. A loro anche il compito, nel corso della puntata, di commentare i piatti, esternando dubbi e aspettative.

IN OGNI PUNTATA DUE CELEBRITIES NELL’INEDITO RUOLO DI CHEF

Tra le celebrities in gara nella prima settimana ci sono, uno contro l’altro, Aurora Ramazzotti e Jake La Furia (lunedì 2 maggio), Debora Villa e Marco Maddaloni (martedì 3 maggio), Edoardo Stoppa e Juliana Moreira (mercoledì 4 maggio), Andrea Lo Cicero e Brenda Lodigiani (venerdì 6 maggio). Giovedì 5 maggio, spazio, invece, alla diretta di Roma-Leicester City, semifinale di ritorno di Conference League. Nella settimana successiva, in sfida, invece, Alberto Malanchino e Lodovica Comello; Jo Squillo e Nicolò De Devitiis; Giorgia Palmas e Filippo Magnini; Giovanni Ciacci e Margherita Granbassi; Enrico Bertolino e Melissa Satta.

IL VINCITORE

Verrà decretato dal voto dei due giurati e da quello dei commensali, tramite stelline bianche o nere a seconda del colore della casacca da chef indossata dai vip. La celebrity che riceverà più stelle al termine della cena conquisterà il titolo di Celebrity Chef della serata.