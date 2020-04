Ramazzotti smentisce il flirt con Roberta Morise, lei risponde: “Più elegante il silenzio”

Il cantante, giorni fa, ha messo a tacere i rumors sulla presunta relazione con la showgirl. Adesso parla anche lei





Con un duro post su Instagram Eros Ramazzotti ha smentito le indiscrezioni – lanciate per prime da Today – su una presunta relazione con Roberta Morise, definita dal cantante “pseudo fidanzata” insieme a parole di condanna nei confronti dei continui rumors sulla sua vita sentimentale.

A raccontare la sua verità, adesso, è proprio la showgirl, spiazzata dalle dichiarazioni di Eros. Finora rimasta in silenzio, la spalla di Magalli a ‘I Fatti Vostri’, avrebbe evitato tutto questo clamore: “Non ho detto nulla perché non c’è nulla di più elegante di un grande silenzio – spiega ad Alessio Poeta su ‘Chi’ – Fossi stata in Eros avrei evitato la smentita, ma rispetto la sua scelta. Tanto, se le cose non sono vere, scemano da sole senza creare casi mediatici”.

Tra loro “una bellissima amicizia” assicura la Morise: “Ci siamo conosciuti durante alcuni dei suoi concerti. Ci siamo sentiti qualche volta via Instagram e niente più”. Anche se su Instagram non si seguono: “Non sono molto brava con i social e non ho mai badato a certe cose. Lui non mi segue? Credevo mi seguisse, ma non ho mai misurato la solidità di una persona tramite un follow”. E chiude il discorso sdrammatizzando: “Forse avrà smesso di seguirmi perché, vista l’emergenza, non canto più a ‘I Fatti vostri’?”.

