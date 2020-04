In occasione della Festa dei Lavoratori “Storie di dedizione e passione per il lavoro in due documentari d’autore”

Due documentari biografici che ripercorrono storie esemplari di vocazione,

impegno ed amore per la propria professione, con protagonisti i coniugi Eames, star del design americano, e il pluristellato chef giapponese Jiro Ono

Venerdì 1° maggio 2020 dalle ore 22.00 laF (Sky135) celebra la Festa dei Lavoratori con una programmazione speciale che racconta, attraverso due documentari d’autore, storie straordinarie di passione, sacrificio e dedizione al lavoro: “Eames: architetti, pittori, designer”, alla scoperta della vita e della produzione artistica dei coniugi americani che hanno sconvolto il concetto di design nel Novecento, e “Jiro e l’arte del sushi”, commovente racconto della carriera di Jiro Ono, chef giapponese pluristellato.

La serata inizia alle ore 22.00 con “Eames: architetti, pittori, designer” di Jason Cohn e Bill Jersey (USA, 2011), l’appassionante storia dei poliedrici coniugi Charles e Ray Eames e del loro fondamentale contributo alla nascita del design industrialenegli Stati Uniti. Narrato da James Franco, il documentario ripercorre l’avverarsi del loro grande sogno di creare “opere d’arte” accessibili a tutti e capaci di combinare bellezza e funzionalità, svelando al contempo i retroscena della nascita di alcune loro creazioni, come le celebri sedie Eames, che hanno segnato il design del Novecento stravolgendo il rapporto tra persone, arte ed oggetti. Dal Modernismo all’era del computer, il racconto si snoda attraverso una selezione di immagini d’archivio risalenti al ventennio compreso tra gli anni Cinquanta e Settanta, e interviste a testimoni illustri – tra cui il fondatore di TED, Richard Saul Wurman, il collega architetto Kevin Roche, la figlia e il nipote degli Eames – chiamati a ripercorrere la vita di una coppia divenuta icona della cultura americana moderna.

Alle ore 23.35 “Jiro e l’arte del sushi” di David Gelb (USA/GIAPPONE, 2011), il racconto in prima persona della vita di Jiro Ono, chef ed esteta dell’arte del sushi, e la storia del suo leggendario ristorante, entrato nella cerchia dei “tre stelle” Michelincon solo 10 coperti posizionati davanti al bancone. Un viaggio di scoperta culinaria che attraversa i valori della cultura nipponica, tra ricerca, sacrificio, lavoro e famiglia, portando sullo schermo uno straordinario esempio di dedizione e coerenza tra il risultato finale e la filosofia che ha guidato Jiro per oltre settant’anni: “Amare il proprio lavoro e perfezionare la propria arte significa meritare onore in società”.

L’appuntamento con la programmazione speciale dedicata alla Festa dei Lavoratori è per venerdì 1° maggio 2020 dalle ore 22.00 su laF (Sky 135) e disponibile anche on demand su Sky e Sky Go.