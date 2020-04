Ilary Blasi, compleanno super romantico in quarantena: cena a lume di candela con Totti e un mare di rose rosse nella mega villa a Roma

L’ex capitano della Roma non bada a spese e le regala una festa da sogno. La conduttrice sorride felice: i 39 anni in famiglia sono bellissimi

Ilary Blasi sorride felice. Per i suoi 39 anni, compiuti ieri, martedì 28 aprile, Francesco Totti ha fatto le cose in grande: lo sportivo 43enne per il compleanno della moglie in quarantena non ha badato a spese. L’ex Capitano della Roma per celebrare il giorno speciale ha fatto arrivare alla donna dei suoi sogni, con cui ha messo al mondo i tre figli, Cristian, 14 anni, Chanel 12, e Isabel, 4, e a cui è legato da quasi 20 anni, un mare di rose.



Ilary è rimasta sorpresa: nel salone di casa ha trovato tanti petali del fiore che simboleggia la passione sparsi sul pavimento. Non è tutto. Nella stanza, poggiate sempre per terra, ben tredici scatole di rose: una più grande a forma di cuore, le altre tonde e più piccole. La curiosa composizione è stata messa in modo da formare una scritta: “Tu sei roba mia”.

Totti ha cenato con la moglie a lume di candela. Portate da leccarsi i baffi per la coppia, che ha mangiato scampi crudi e altre golosità a base di pesce freschissimo. I due hanno brindato con lo champagne. Ilary Blasi ha spento le candeline sulla torta, una mimosa, tra i suoi dolci preferiti. A tavola è arrivato pure un altro dolce, stavolta un semifreddo al gelato.

Con loro anche i figli, che hanno fotografatoo il momento magico della mamma e le hanno mandato gli auguri via social con foto che li immortalano insieme a lei.

Cristian ha pubblicato uno scatto in cui è abbracciato alla Blasi, Chanel un’immagine che la ritrae davanti a uno specchio insieme a lei, complice e divertita.

Il compleanno in famiglia è stato diverso ma ugualmente bello: Ilary Blasi è circondata dall’affetto dei suoi cari. L’isolamento la tiene lontana dal resto dei parenti, ma il calore non le manca grazie al suo Francesco e ai ragazzi che le riempiono le giornate.





Annamaria Capozzi, Gossip.it