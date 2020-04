Il Segreto anticipazioni, Marcela in crisi: chi sceglierà? Futuro sorprende

Anticipazioni Il Segreto su Marcela e Matias: chi sceglierà la ragazza? Il marito è cambiato, Tomas potrebbe diventare l’uomo della sua vita

C’è il sereno nel futuro di Matias e Marcela de Il Segreto? Anticipazioni non mancano e ci permettono di capire come procederà la vita dell’amatissima coppia che, nonostante i tradimenti portati avanti a oltranza, deciderà di non spaccarsi.



Marcela dovrà ingoiare parecchi rospi, dopo l’uscita dal carcere di Matias: quest’ultimo non sarà più quello di una volta, sarà freddo, anaffettivo nei confronti della figlia Camelia; un drastico cambio di carattere che metterà in crisi Marcela, che comincerà a pensare che probabilmente non è lui l’uomo della sua vita. Per un momento, crederà che sia meglio portare avanti la relazione clandestina con Tomas ma…

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che Marcela si convincerà a voler salvare il suo matrimonio; peccato che Matias non sia della sua stessa opinione: la siderale distanza con la sua famiglia combacerà con un rapporto speciale che instaurerà con l’anarchica Alicia Urrutia. Si avvinceranno quando decideranno di mettersi a capo della rivolta degli operai, finché non scoppierà la scintilla! Matias, però, sarà molto chiaro: sarà solo la sua amante, perché non ha nessuna intenzione di lasciare moglie e figlia. Marcela, dopo aver lasciato definitivamente il figlio di Isabel (la marchesa dal passato oscuro), deciderà di riprendersi il proprio uomo!

Marcela apprenderà del tradimento di Matias attraverso i pettegolezzi di Dolores. Deciderà così di affrontare Alicia: le dirà senza mezzi termini di uscire dalla vita del marito, ma la ragazza non avrà nessuna intenzione di ascoltare il suo consiglio… è un’anarchica e difenderà il suo rapporto con Matias con le unghie e con i denti (anche perché lentamente si innamorerà di lui…). Dopo alti e bassi, Matias e Marcela ritorneranno insieme… tutto ritornerà a essere bello come un tempo? Il finale de Il Segreto ci ha cominciato a dare le prime importanti risposte.





Pascal Ciuffreda, Gossipetv.com