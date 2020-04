Elisabetta Canalis fa fitness con la mascherina viola ton sur ton: foto

La showgirl, patita dello sport, porta la protezione anche per andare ad allenarsi. Non rinuncia però ad un tocco di stile: la mascherina è viola come il top

Elisabetta Canalis è una patita dello sport. Se non lo fosse, probabilmente il suo fisico non sarebbe così pazzesco superati gli “anta” (quest’anno saranno 42). La salute, sua e degli altri, viene però prima di tutto. Quindi anche per andare a completare la sessione di fitness l’ex velina mette la mascherina. Eccola mentre torna nella sua casa a Los Angeles dopo essersi allenata.



Look sportivo e mascherina al collo, pronta per essere tirata su all’occorrenza. Con un pizzico di stile in più: il presidio sanitario è infatti viola, lo stesso colore del top indossato da Eli.



La mora di origini sarde, che è sposata con il chirurgo americano Brian Perri, con cui 4 anni fa ha avuto la figlia Skyler, recentemente ha rivelato quali attività fisiche fa per mantenersi in forma. “Mi piace mantenermi in forma, ma non sono ossessionata dalla dieta. Però amo fare sport, il Muay Thai e la Kickboxe sono una passione, ma il Pilates arriva lì dove queste discipline non riescono”, ha spiegato al settimanale ‘Grazia’. Poi ha anche raccontato di aver smesso di farsi ossessionare dalla sua immagine. “Mi accetto con i miei difetti. Prima ero molto severa con me stessa, era una tortura. Oggi non mi riguardo in tv e ho smesso di cercarmi su Google. E’ stata una liberazione”, ha fatto sapere.





