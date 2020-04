Adriana Volpe nuovo programma, annuncio ufficiale: quando va in onda

Nuova trasmissione di Adriana Volpe su Tv8, c’è l’ufficialità: ecco cosa sappiamo

Adriana Volpe è felice di annunciare l’inizio del suo nuovo programma su Tv8. Già da ieri era nell’aria il suo “trasloco” su Sky, che è diventato realtà quest’oggi, con l’annuncio ufficiale fatto direttamente dalla conduttrice. Il Grande Fratello Vip le ha permesso di mostrare ogni parte di sé e bisogna ammettere che non si è mai tradita:



E’ riuscita a tirar fuori sfaccettature del suo carattere che hanno conquistato molto i telespettatori, i quali certamente la seguiranno anche su Tv8. Il nome del programma non è ancora chiaro e la rete che l’ha accolta ha scritto su Instagram: “Benvenuta Adriana Volpe!”.

Ieri Adriana Volpe ha parlato dei suoi prossimi progetti e oggi l’attesissimo annuncio: “Non vedo l’ora di entrare nelle vostre case insieme ad una squadra all’avanguardia targata Sky @tv8it. Sono entusiasta di intraprendere questa nuova avventura accanto ad @alessioviola. Sarò con voi in diretta ogni giorno dal lunedì al venerdì, da questa estate sempre insieme! Io ci sarò… voi sarete con me? #tv8 #informazione #intrattenimento #tutorial #diretta #vistupiremo #iostoconipompieri”.

Andrea Montovoli – grande amico della Volpe – le ha voluto fare i suoi personali auguri su Instagram: “Lo sapevo!”. Ha sempre creduto nella conduttrice, che ultimamente ha sorpreso anche con una foto senza trucco: “Ho deciso di scattarmi una fotografia senza filtri e senza trucco. Come al solito se faccio un selfie dallo specchio non si capisce mai dove guardo, ma non importa. Come dice Alessia Marcuzzi: #iosonolamialuce. Tutti noi siamo belli esattamente per quello che siamo”.





Pascal Ciuffreda, Gossipetv.com