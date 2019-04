“Striscia la Notizia”, Vittorio Brumotti preso a sassate dagli spacciatori

Vittorio Brumotti, l’inviato su due ruote di “Striscia la Notizia”, è stato preso a sassate dagli spacciatori. Di nuovo. Questa volta nei pressi della stazione di Monza.

Nel corso di un servizio sullo smercio di cocaina alla stazione di Monza, l’inviato di “Striscia la notizia” è stato preso di mira con bottigliate e sassate. “Siamo stati accolti in maniera particolare anche alla stazione di Monza !!!! Sassi e bottiglie ….. ho capito che non fanno la differenziata” ha scritto Brumotti su Instagram buttandola sull’ironia.

Il servizio andrà in onda nei prossimi giorni. Non è la prima volta che Brumotti viene aggredito, anche pesantemente, nel corso dei suoi servizi che puntano a mettere in luce situazioni di degrado di zone in cui lo smercio di droga avviene alla luce del sole. “Cerchiamo di riappropriarci del territorio attraverso lo sport – dice Brumotti -,anche se per poco tempo lo spaccio si placherà”.

