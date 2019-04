Stasera Rai5 trasmetterà il film “Il richiamo”

Sandra Ceccarelli e Francesca Inaudi in un racconto tutto al femminile, che si muove da Buenos Aires agli immensi paesaggi della Patagonia. È il film “Il richiamo”, opera seconda di Stefano Pasetto, in onda alle 22.10 su Rai5 per il ciclo “Nuovo Cinema Italia”. Argentina. Lucía e Lea sono due donne dalle attitudini opposte che vivranno una travolgente passione tra Buenos Aires e la selvaggia immensità patagonica, alle prese con una barca malridotta e con i rispettivi segreti. Un viaggio iniziatico che le porterà letteralmente “alla fine del mondo”. Nel cast anche César Bordón, Guillermo Pfening, Julieta Cardinali.