Primo ciak per Burraco fatale

Con Gerini, Finocchiaro, Guzzanti, Minaccioni. Regia di G. Gamba

Al via le riprese di Burraco fatale, il nuovo film di Giuliana Gamba, prodotto dalla Fenix Entertainment con Rai Cinema, in coproduzione internazionale con la società Moroco Movie Group Karl Au. Le riprese si svilupperanno per cinque settimane tra Anzio, Fiumicino e il Marocco, tra ville sontuose, esotici scenari e la costa laziale.La commedia brillante vedrà l’intrecciarsi di due storie: da un lato quella dell’amicizia tra quattro donne, Irma, Eugenia, Miranda e Rina, interpretate rispettivamente da Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Caterina Guzzanti e Paola Minaccioni. Le grandi attrici interpreteranno quattro tipologie di donne diverse, ognuna con il proprio carattere, le proprie debolezze e le proprie eccentricità, ma legate da una conoscenza profonda e duratura e soprattutto dall’amore per il gioco del burraco: quando una di loro avrà bisogno dell’aiuto delle altre, le quattro amiche sapranno farle forza in maniera solidale.

Ansa