Magalli smentisce la relazione con Giada Fusaro

Le parole di Giancarlo Magalli sulla fine della sua relazione con la giovanissima Giada Fusaro hanno fatto molto discutere negli ultimi giorni.

Il conduttore de I Fatti Vostri ha affermato che con Giada sarebbe tutto finito a seguito delle differenze legate all’età. “All’ennesima videochiamata notturna ho detto basta”, ha detto Magalli al settimanale Gente, ma adesso nuove dichiarazioni confondono le idee su ciò che c’è veramente stato con la Fusaro.

“Non c’è mai stata nessuna storia d’amore! Soltanto una breve amicizia con una ragazza in gamba, che è venuta ospite nella mia trasmissione e che ho visto due volte!”, ha affermato Giancarlo, che è stato contattato da IlTempo.it, il quale ha indagato sulla attuale situazione sentimentale del conduttore. Ma non è tutto Magalli ha poi continuato: “Dato che la seconda volta sono uscite delle foto (assolutamente innocenti) ma che hanno dato immediatamente la stura a illazioni e pettegolezzi sul settantenne e la ragazzina, non ci siamo più visti”.

Infine, Magalli ha concluso la sua dichiarazione dicendo:”Ogni tanto capita che ci sentiamo, ma sempre da amici come siamo sempre stati”. Tali affermazioni cozzano con quanto detto in precedenza dal conduttore. Se da un lato qualche giorno fa Magalli ha parlato di una relazione chiusa per differenzi stili di vita legati agli anni di differenza e all’utilizzo differente della tecnologia ora, tornando un po’ sui suoi passi, Giancarlo fa riferimento solo ad un’amicizia.

Francesca Ajello, Ilgiornale.it