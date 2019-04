“La forza delle donne? È nella capacità di rimanere se stesse.” Laetitia Casta contro la chirurgia estetica

In una recente intervista Laetitia Casta afferma che non ha ceduto ai bisturi e alla chirurgia estetica: a 40 anni è ancora una vera icona

A quarant’anni d’età è ancora una fra le donne più sexy e desiderate da registi e da celebri marchi di moda.Ora Laetitia Casta reduce dal film “L’uomo fedele“, si gode un periodo di rinnovato successo professionale. Intervistata dal settimanale “Vero“, come ha riportato Gossip & Tv, l’attrice e modella ribadisce di non aver ceduto la fascino della chirurgia plastica, dopo che ha ricevuto critiche pungenti per via del suo aspetto sempre al perfetto.”Credo che la forza di ogni donna risiede nella capacità di rimanere sé stessa, sia dentro che fuori – rivela Laetitia Casta-, persino i difetti possono essere affascinanti se ci consentono di distinguerci dalle altre. Io mi accetto così come sono, con i miei pregi e i difetti. Nonostante la popolarità, non ho mai voluto correggere i miei denti storti. Mi prendo cura di me stessa con rimedi semplici e naturali. Per quando mi riguarda, non credo che cederò mai al potere della chirurgia estetica.”L’attrice infatti non dimentica di detergere il viso con creme per pelli sensibili. “Per il corpo utilizzo l’olio di fico d’India, che nutre la pelle in profondità – e poi aggiunge – . Tutte le mattine prima di un’abbondante colazione bevo un bicchiere di acqua e limone, utile per l’organismo e per espellere le tossine,” conclude.

Carlo Lanna, ilgiornale.it