Jane Alexander e il ritorno con l’ex: “Non ho ucciso nessuno. So che al GF gli ho fatto del male”

“Succede a tante persone: ci si lascia, magari si ha un momento di sbandamento e poi si torna insieme.

Non ho ucciso nessuno. So che al GF gli ho fatto del male”, Jane Alexander torna a parlare del suo ritorno con Gianmarco Amicarelli, ex fidanzato che aveva lasciato durante la sua permanenza all’interno ella casa del Grande Fratello Vip per l’ex velino Elia Fongaro.

Non sono mancate le critiche: “Lo so bene, ma finalmente abbiamo parlato tanto e ci siamo chiariti – ha fatto sapere in un’interista a “Diva e donna” – C’è chi gli dice: “Ma come puoi tornare con lei dopo quello che ti ha fatto?”; ci soffro. Ma voglio parlare sempre sinceramente di tutto quello che mi è successo anche per mandare un messaggio alle donne che non sono felici nei loro rapporti: cambiare si può! Si può decidere di lasciare il proprio uomo, come anche è poi possibile ricominciare. Non bisogna avere paura di vivere e dei giudizi degli altri. Ora sono felice di esser tornata con Gianmarco e, anche se abbiamo deciso di non vivere ancora insieme, c’è davvero tanta serenità fra noi”.

Con Elia è stato un addio doloroso: “Una storia molto importante e ci ho creduto. Cerco sempre di essere sincera con i miei fan, per questo ho spiegato pubblicamente che fra noi era tutto finito. Non mi abbasserò mai a parlare male di Elia e non sminuirò quello che c’è stato perché non sputo nel piatto in cui ho mangiato. Devo ammettere che sono stata molto male quando è finita così. È stato quasi un lutto”.

