“Amici”, Giuseppe Giofrè: “Sono passato da non avere i soldi per il pane a ballare per Britney Spears”

A “Verissimo” il giudice del serale di “Amici”: “Alla fine l’impegno e il sacrificio mi hanno premiato”

Ospite a “Verissimo”, il giudice del serale di “Amici” Giuseppe Giofrè racconta del suo percorso lavorativo e di quando ha ballato nel 2018 per Britney Spears. “Non dimenticherò mai l’esperienza sul palco con Britney, se oggi sono questo è anche grazie a lei. Non ho mai pensato di poter vivere dall’altra parte del mondo, era impensabile per me che a stento avevo due euro per comprare il pane la mattina” ha confidato il giovane ballerino a Silvia Toffanin.

“Alla fine l’impegno e il sacrificio mi hanno premiato. Io ci ho creduto fino in fondo ed è successo” ha aggiunto Giuseppe Giofrè, giudice del serale di “Amici” insieme a Michele Bravi e Cristiano Malgioglio. Il ballerino dopo aver vinto una borsa di studio con la scuola di Maria De Filippi, si è trasferito prima a Londra per far parte del corpo di ballo di “X Factor UK” e poi successivamente a Los Angeles dove ha lavorato al fianco di Ariana Grande, Jennifer Lopez, Nick Jonas, Taylor Swift e Nicki Minaj.