Soleil Sorge: ‘Barbara d’Urso e io siamo simili, nel lavoro due cavalli da corsa e abbiamo entrambe quella punta di…’

L’influencer 27enne spiega perché Carmelita l’ha voluta a ‘La Pupa e il Secchione Show’. ‘Siamo due donne che sanno cosa significa stare sul pezzo 20 ore su 24’

Soleil Sorge è felice da giudice di La Pupa e il Secchione Show e gratificata da Barbara d’Urso che l’ha voluta al suo fianco nel suo nuovo programma in prima serata su Italia 1. L’influencer 27enne, che si sente più ‘secchiona’ che ‘pupa’, pensa di sapere il motivo per cui la conduttrice l’abbia scelta subito dopo la fine dell’ultima edizione del GF Vip, di cui è stata l’assoluta protagonista, nonostante la mancata vittoria. Si sente molto simile alla presentatrice 64enne. “Nel lavoro siamo dei cavalli da corsa”, sottolinea a Tv Sorrisi e Canzoni la bionda.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, anche ex naufraga dell’Isola dei Famosi, quando le si domanda il perché secondo lei la D’Urso l’abbia chiamata, spiega: “Penso proprio per questo mio carattere, per la mia personalità. Sono diretta e sarcastica. Barbara mi ha spesso invitato nei suoi programmi perché apprezza le persone con un carattere pungente”.

Soleil aggiunge: “Posso essere ruvida, ma sono anche del segno del Cancro, quindi mi lascio prendere dalle perso- ne e non rimango impassibile di fronte alla tenerezza. Quando vedo una coppia in difficoltà, esce il mio lato più umano”.

Poi sui punti in comune con Barbara la Sorge non ha dubbi: “Siamo due donne che sanno bene cosa significa stare ‘sul pezzo’ 20 ore su 24, nel lavoro siamo dei cavalli da corsa. Poi abbiamo entrambe quella punta di sano cinismo che nella vita serve sempre”.

Non sa se riuscirà mai a emulare la carriera della napoletana, ma ci sta provando: “La sua carriera è inarrivabile ed è per pochi, ma sto studiando e facendo il massimo che posso per emergere. I frutti piano piano stanno arrivando”.

