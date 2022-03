Publicis Groupe si aggiudica le prime campagne di comunicazione su The Corner

Il nuovo maxi schermo milanese è il più grande d’Italia e secondo in Europa solo al Piccadilly Circus

Milano si arricchisce di un nuovo maxi schermo angolare, The Corner. Con una superficie di 350 mq, The Corner è il primo digital landmark italiano per dimensione e in Europa secondo solo al Piccadilly Circus. Stellantis, cliente di Publicis Groupe, con il brand PEUGEOT è tra i primissimi ad accendere la comunicazione sull’impianto digital più grande d’Italia per raccontare il lancio di Nuova PEUGEOT 308.



Per l’occasione il brand ha realizzato una creatività 3D fortemente impattante, pensata appositamente per valorizzare The Corner. È Starcom a curare la strategia e pianificazione sfruttando il potenziale della nuova soluzione DOOH. On air a partire dal 28 marzo fino al 17 aprile, la campagna prevede ogni giorno 330 passaggi da 15 secondi e 55 passaggi da 45 secondi, distribuiti lungo tutta la fascia oraria di accensione dell’impianto, dalle ore 7 alle ore 23.



Posizionato in piazza Freud sulla facciata di stazione Porta Garibaldi, una delle aree più strategiche della città, The Corner è un’eccellenza italiana e milanese. Non solo dimensioni importanti ma tecnologia all’avanguardia che incorpora risoluzione 5k, 3D e data-driven activations. Con The Corner nasce una nuova forma di smart urban entertainment: oltre 55m di lunghezza per 6m di altezza, capace di offrire esperienze immersive, coinvolgenti, garantendo una distribuzione dinamica dei contenuti nel corso della giornata modulabile grazie a un approccio Ad Tech Driven. Si stima che in un anno il nuovo spazio DOOH sia in grado di raggiungere un’audience superiore a 110.000.000 persone.



“Il nostro impegno con The Corner è la perfetta sintesi della nostra filosofia”, dichiara Andrea Di Fonzo, CEO di Publicis Media e Chief Media Officer di Publicis Groupe, “Investire in innovazione per trovare le migliori soluzioni di comunicazione per i nostri clienti. Usare la tecnologia e i dati non significa solo ‘internet’, ma avere il mindset per applicare nuove modalità a tutti i mezzi. E oggi, con The Corner e con i nostri clienti, ci poniamo al vertice dell’innovazione europea”.