La figlia oscura, Elena Ferrante elogia il film di Maggie Gyllenhaal: “Ha dato alla mia storia un nuovo vestito”

Vi presentiamo una clip in anteprima esclusiva del film La figlia oscura, tratto dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, in uscita nei cinema il 7 aprile con Bim

Il premio per la Migliore Sceneggiatura alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia e le tre nomination agli Oscar 2022 per la Migliore Sceneggiatura, la Migliore Attrice Protagonista e la Migliore Attrice Non Protagonista sono alcuni dei riconoscimenti che La figlia oscura ha ottenuto a riprova del suo valore artistico. Il lavoro di Maggie Gyllenhaal nell’adattare l’omonimo romanzo e nel dirigerlo, nonostante fosse la sua prima prova da regista, l’ha costretta a fare i conti con tutta la sua sensibilità femminile per adattare e mettere in scena una storia in cui il passato e il presente di una donna entrano in collisione. La Gyllenhaal ha ricevuto la nomination all’Oscar insieme alle sue protagoniste Olivia Colman e Jessie Buckley.

comingsoon.it