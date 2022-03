Arisa “stuzzica” i follower con un risveglio intimo: in accappatoio con Vito Coppola nel bagno di casa

La cantante ha condiviso una nuova storia su Instagram che conferma il feeling con il suo ex maestro di ballo

Arisa e Vito Coppola sempre più intimi.

La cantante ha condiviso alcune storie su Instagram in cui è in accappatoio nel bagno di casa insieme al suo ex maestro di danza, che, a torso nudo e asciugamano avvolto in vita, le strizza l’occhio davanti allo specchio. Love story ufficializzata? La coppia non fa ammissioni, ma “stuzzica” i follower mostrando sempre più momenti di tenerezza e complicità… da veri fidanzati.



Dopo il flirt iniziale, sbocciato a “Ballando con le stelle”, che sembrava sfociato in una semplice amicizia, i due ex ballerini sembrano quindi aver riscoperto adesso il feeling e la sintonia che li lega. E cosa c’è di più intimo di un “risveglio” insieme con incontro nel bagno di casa? Scene di quotidianità di coppia… sin dalle prime ore del mattino.



E se finora i due non hanno mai voluto fare ammissioni sulla natura del loro rapporto, queste storie sembrano essere proprio una confessione bella e buona.