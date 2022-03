“Amici 21”, Nunzio provoca la Celentano: “Le farò fare una figuraccia”

La maestra ha lanciato un guanto di sfida tra il ballerino di Raimondo Todaro e Leonardo

In vista della terza puntata del serale, nella scuola di “Amici 21” è tempo di assegnare i guanti di sfida. Alessandra Celentano ha deciso di esaltare le doti del suo allievo Leonardo e di mettere, invece, in evidenza i limiti di Nunzio, alunno di Raimondo Todaro. La maestra di danza ha, quindi, chiesto ai ragazzi di preparare un samba.

Dure le parole usate nei confronti di Nunzio per spiegare la sua scelta. “Come dico sempre la danza è una, quella fatta bene – ha scritto la docente nella lettera -. Poi c’è anche un gusto personale e nel mio gusto personale tu non sei contemplato. Hai tante lacune: sei carente nelle pirouettes che non sono belle, nell’elasticità perché sei tanto rigido, nella musicalità perché spesso sei fuori tempo, nella precisione, nella plasticità e nell’armonia del corpo perché hai un fisico troppo secco e mingherlino”. La Celentano, che non ha risparmiato alcuna critica, ha poi concluso: “Ti manca la classe. Quando ti vedo ballare non mi piaci, tu fai tutto con impeto ma non con qualità, quando balli mi sembri isterico. In più hai un atteggiamento egoriferito, ti consiglio un bel bagno di umiltà“.