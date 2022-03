Alex Belli torna in un programma tv: ecco dove lo rivedremo tra pochissimo

Alex Belli sta per tornare sul piccolo schermo dopo una brevisima pausa dalle varie interviste rilasciate dopo la fine della sua avventura al Grande Fratello Vip.

L’attore parmense, come rivelato dall’influencer Deianira Marzano, sarà uno degli ospiti de La Pupa e il Secchione Show, il programma di Italia 1 condotto da Barbara D’Urso.

Domani andrà in onda il nuovo appuntamento con lo show della D’Urso e scopriremo se il Man sarà tra le guest star della trasmissione, pronto a riabbracciare la sua amica artistica Soleil Sorge, opinionista dello show e forse a scontrarsi con una sua ex fidanzata, con la quale i rapporti sono tutt’altro che idilliaci, la “pupa” marocchina, Mila Suraez.

Proprio l’ex gieffino, in una recente intervista a Casa Chi aveva parlato di alcuni protagonisti dello show di Barbara come “pedine inserite da lui”:

Dentro il programma di Barbara d’Urso ci sono tutte pedine che sono state inserite dentro da me. Perciò anche se adesso non ci sono io personalmente, sono comunque coinvolto in vari sensi. Anche se io non sono un pupo e nemmeno un secchione, sono un circense. Però su questo programma vi dico che sicuramente ci sarà un filone che continuerà all’interno della trasmissione.



Intanto, dopo il ritiro di Flavia Vento, sempre la Marzano ha svelato il nome che prenderà il suo posto. Non ci sarà la Cipriani, contrariamente ai rumors delle ultime ore, ma la showgirl ed ex naufraga Elena Morali, già protagonista de La Pupa e il Secchione nell’edizione del 2010, in coppia con secchione Fulvio Di Gennaro.

