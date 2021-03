Sanremo continua a dominare le classifiche: dopo Ermal Meta i Maneskin esordiscono primi

Da due settimane le classifiche degli album sono praticamente dominate dal festival e se la settimana scorsa era sta la “Tribù Urbana” di Ermal Meta a conquistare la vetta, questa settimana tocca ai Maneskin, vincitori dell’edizione 2021 con “Zitti e buoni”, prendersi il primo posto con “Teatro d’ira Vol.1”

Stretta tra i Me contro te e l’album di Ghali, Sanremo del 2020 non riuscì a imporsi al primo posto della classifica FIMI, se non con la compilation che usufruì dell’unione delle classifiche (prima le compilation erano conteggiate a parte) e con il secondo posto dei Pinguini Tattici Nucleari con il repack di “Fuori dall’Hype” che sarebbe comunque risultato primo. Quest’anno, invece, nonostante la compilation sia riuscita a esordire “solo” al secondo posto, dietro quella di Amici (sic), da due settimane le classifiche degli album sono praticamente dominate dal festival e se la settimana scorsa era sta la “Tribù Urbana” di Ermal Meta a conquistare la vetta, questa settimana tocca ai Maneskin, vincitori dell’edizione 2021, prendersi il primo posto con “Teatro d’ira Vol.1”, riuscendo lì dove non riuscì il vincitore dello scorso anno, Diodato, che comunque conquistò la classifica dei singoli.

Il podio degli album è tutto per Sanremo 2021

Anche questa settimana, infatti, il podio è tutto sanremese con Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan che dopo la vittoria sul palco dell’Ariston con “Zitti e buoni” si prendono anche la classifica di vendita degli album con un album molto più dritto del precedente, con sonorità che ormai hanno perso il predominio culturale. Benché vincitori sul palco di Sanremo, non era per nulla scontato che la band esordisse in testa alla classifica, dal momento che questa è stata anche la settimana d’esordio dell’album omonimo di Madame, protagonista anche lei al festival con “Voce”. C’era molta attesa, da tempo, ormai, attorno all’esordio della cantante che comunque si prende un ottimo secondo posto, in attesa di capire quanto a lungo resisterà lassù. Terza posizione per gli altri vincitori del festival, ovvero Colapesce Dimartino che con il repack de I mortali (che contiene “Musica leggerissima”, altri inediti , rifacimenti, adattamenti, insomma, un altro album) risalgono in terza posizione e continuano a mantenere la testa dei singoli.

La top 10 degli album

È una classifica che vede in top 10 un po’ di new entry non solo sanremesi, intanto menzione a Ghemon che con “E vissero feriti e contenti” esordisce in ottava posizione, chiudendo il capitolo degli esordi sanremesi nelle prime posizioni, mentre in quarta c’è “Justice” di Justin Bieber” e in quinta la riedizione de “la voce del Padrone”, che ritrova le prima posizioni a 40 anni dall’0uscita e nella settimana in cui Franco Battiato ha festeggiato il compleanno. Continua a mantenere le posizioni di testa Mace con il suo “OBE”, seguito dall’esordio di Lana Del Rey che è settima con “Chemtrails Over the Country Club”, mentre chiudono la top 10 “Plaza” di Capo Plaza in nona e “Fine line” di Harry Styles in decima.

Musica leggerissima primo tra i singoli

Tra i sibgoli, come scritto, continua la cavalcata di “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino, che conservano la prima posizione davanti a “Voce” di Madame e “Zitti e buoni” dei Maneskin, ribaltando, insomma, il podio degli album. Sanremo continua a invadere anche questa classifica con Michielin e fedez, Irama, Coma_Cose, Fasma e Annalisa, mentre gli unici non sanremesi sono Mace con “La canzone nostra” e Sangiovanni con “Lady”.

