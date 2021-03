La partita Italia-Bulgaria conquista gli ascolti tv della domenica

La serata di domenica 28 marzo 2021 è stata dedicata alla partita di qualificazione ai mondiali che ha visto scontrarsi l’Italia e Bulgaria. Il match, infatti, è stato il programma più visto della serata con più di 6 milioni di spettatori, seguito dallo show di Fabio Fazio che conquista sempre il pubblico italiano. La puntata conclusiva di Live-Non è la D’Urso chiude in media con poco più di due milioni di telespettatori.

La prima serata che conclude l’ultimo weekend di marzo è stata dedicata alla partita di calcio della Nazionale che si è scontrata con la Bulgaria. Il match è stato il programma più visto della serata che dopo una staffetta di appuntamenti con le fiction targate Rai, ha dedicato lo spazio del prime time allo scontro calcistico. La puntata conclusiva di Live-Non è la D’Urso chiude una stagione che non ha regalato risultati incredibili dal punto di vista degli ascolti, sebbene resti uno dei programmi di punta della Mediaset che, quest’anno, si ferma in anticipo rispetto alle stagioni precedenti. Lo show di Fabio Fazio, inoltre, si conferma uno dei programmi più apprezzati dagli italiani, sfiorando anche i tre milioni di telespettatori.

Ascolti tv domenica 28 marzo 2021

Nella serata di ieri, domenica 28 marzo 2021, su Rai1 la partita Bulgaria-Italia, utile per le Qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, ha registrato 6.394.000 spettatori pari al 23.7% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso, in onda dal 21.49 alle 25.20, ha interessato 2.353.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Rai2 9-1-1 è stato la scelta di 1.409.000 spettatori conquistando il 5.1% di share nel primo episodio e di 1.385.000 nel secondo, Instinct ha interessato 997.000 spettatori guadagnando uno share del 4.4%. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – Ai Confini del Mondo ha raccolto l’attenzione di 1.518.000 spettatori con il 7.3% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.37 alle 21.59, ha raccolto davanti al video 2.988.000 spettatori pari ad uno share del 11% e Che Tempo che Fa – il Tavolo, in onda dalle 22.03 alle 23.38, conquista 2.281.000 spettatori ovvero il 9.9% di share. Su Rete4 Perfetti Sconosciuti è stato visto da 1.009.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Non è l’Arena ha ottenuto il 5.8% con 1.538.000 spettatori nella prima parte, in onda dalle 21.12 alle 22.55, e il 6.7% con 942.000 spettatori nella seconda, in onda dalle 23.00 alle 24.54 . Su Tv8 la gara di Moto 2 del Qatar è la scelta di 628.000 spettatori quindi il 2.3% di share mentre la gara di Moto GP è stata seguita da 1.170.000 spettatori con il 6.8% di share. Sul Nove What Women Want – Quello che le Donne Vogliono segna il 2.3% con 537.000 spettatori.

Ilaria Costabile, Tv.fanpage.it