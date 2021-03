Derubata in un bar di Fiumicino. Brutta disavventura per Tina Cipollari

Il tempo di un caffé, la borsetta dimenticata sul bancone e il ladro occasionale pronto ad approfittarne.

Pomeriggio da dimenticare per Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne si trovava in un bar di Roma, quando è stata derubata del portafogli – e di alcuni oggetti personali al suo interno – appoggiato per un attimo sul banco. Una disattenzione di pochi istanti che gli è costata cara ma che, alla fine, si è risolta con la denuncia di un uomo.

L’episodio si è consumato negli scorsi giorni in un locale di Fiumicino. Tina Cipollari si era fermata nel bar per ordinare qualcosa, ma dopo aver pagato ha dimenticato il borsello sul bancone per alcuni istanti. Non è chiaro se l’opinionista fosse da sola o in compagnia di qualche amica. Fatto sta che l’oggetto non è passato inosservato all’occhio attento di un uomo. Un cliente abituale del locale che ha approfittato della distrazione dell’opinionista di Uomini e Donne e lo ha rubato con rapidità. Al suo interno, oltre ai soldi, anche uno specchietto e alcuni prodotti di make up.

Immediata la reazione di Tina Cipollari che – come riporta Roma Today – ha denunciato il furto al commissariato Aurelio di Roma e le indagini sono subito scattate. Gli investigatori capitolini, dopo aver parlato con i titolari del bar, hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza poste all’interno del locale di Fiumicino per capire la dinamica del furto. Per gli agenti non è stato difficile risalire all’uomo, un assiduo frequentatore del bar, che non ha resistito alla tentazione di sottrarre la borsetta al popolare volto televisivo vedendola appoggiata sul bancone.

Nei giorni successivi al furto i poliziotti hanno aspettato all’interno del locale il ritorno dell’uomo che, alla vista degli agenti, ha ammesso subito le sue responsabilità. Il soggetto ha confessato di aver approfittato di un attimo di distrazione di Tina Cipollari per impossessarsi del prezioso borsello. Poi ha svelato di aver gettato gli oggetti personali contenuti – uno specchietto e un rossetto – in un cestino poco distante dal bar. La polizia è riuscita così a recuperare la borsetta dell’opinionista di Uomini e Donne, che il ladro aveva nascosto nella sua automobile. L’uomo è stato denunciato alle autorità giudiziarie e la refurtiva è stata riconsegnata a Tina Cipollari.

Novella Toloni, ilgiornale.it