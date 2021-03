Dal personaggio pop all’Oscar, i 35 anni provocatori di Lady Gaga

Lady Gaga ne ha di cose da festeggiare per i suoi 35 anni e c’è da chiedersi se le sia rimasto ancora qualche desiderio da esprimere di fronte alle candeline. Esplosa nel panorama pop degli anni 2000 grazie ai look eccentrici, Miss Germanotta ha svelato nel tempo il suo talento unico, imponendosi anche nel mondo del cinema che l’ha premiata nel 2019 con un Oscar. Lady Gaga si è presentata nella scena pop dei primi anni 2000 come un terremoto. Lontana anni luce dalla principessine acqua e sapone che dominavano le classifiche, ha accompagnato i suoi primi successi con un personaggio misterioso e provocatorio. Grazie alle sue performance sopra le righe, sopra e sotto il palco, si è imposta come un vero fenomeno.

Negli anni successivi, disco dopo disco, ha gettato la maschera e abbandonato gli eccessi per mostrare tutti il suo incredibile talento vocale. Dal jazz al country, la Germanotta ha conquistato i generi e si è fatta notare anche dal grande schermo.

Nel 2013 ha recitato in “Machete Kills” di Robert Rodriguez e nel 2018 ottiene il ruolo da protagonista nel film “A Star Is Born”, a fianco di Bradley Cooper. La pellicola le regala anche l’Oscar per la migliore canzone (“Shallow”). Dopo aver sfornato un altro disco record, “Chromatica”, Gaga in questi giorni è di nuovo sul set stellare di “Gucci” al fianco di Al Pacino e Adam Driver, nei panni di Patrizia Reggiani.

Tgcom24