Romina Power: “Abbandonare un cane è come abbandonare un figlio, l’unico contagio è l’amore”

In questi giorni di ansia alle prese con l’emergenza coronavirus, giungono voci che parlano di un aumento dell’abbandono degli animali da compagnia, malgrado gli esperti affermino da settimane che gli amici a quattro zampe non sono veicoli di contagio. Da Instagram, Romina Power ha rivolto un appello ai suoi fan affinché non trascurino i loro cani, paragonando l’affetto per il proprio animale a quello per un figlio.



Romina ha pubblicato una serie di post con foto di cani, tra cui quelle del suo chihuahua Taquito e delle cagnette Daisy e Nala: “I cani ci tengono più compagnia di quanto uno possa immaginare. Dipendono da noi. Sono i nostri guardiani e ci regalano amore incondizionato! Loro sono più forti di noi perché il virus, su di loro non attacca! Abbandonare un cane è come abbandonare un figlio. Chi, avendo un cuore, lo farebbe mai? Abbracciateli invece di abbandonarli. L’unico contagio che potete ricevere da loro è AMORE. Dopo aver sentito che molti stanno chiudendo fuori casa i loro cagnolini, Daisy vi supplica: “NON CI ABBANDONATE””.

Romina sta passando il periodo di isolamento nella sua casa in Puglia, non lontano da Al Bano che invece è con Loredana Lecciso e i loro figli. Il motivo per cui l’attrice e cantante non è negli Stati Uniti, dove trascorre buona parte dell’anno, è l’attuale impegno con Amici 2020 che durerà sino alla finale del 3 aprile. Lei e Al Bano sono volti fissi del programma di Maria De Filippi, incaricati spesso di esibirsi con i concorrenti ma soprattutto di regalare un po’ di divertimento nel segmento Amici Prof che vede coinvolti gli insegnanti di canto e ballo.

