Rai5, Il grande pianista Alexander Malofeev con l’Orchestra Rai

Un autentico prodigio del panorama pianistico del nuovo Millennio: il russo Alexander Malofeev. E’ lui il protagonista del concerto dell’Orchestra Sinfonica nazionale della Rai, in onda lunedì alle 18.45 su Rai5. Balzato alla ribalta internazionale grazie alla partecipazione al Concorso Internazionale Čajkovskij per giovani musicisti di Mosca, che gli è valsa il Primo Premio nel 2014, a soli tredici anni, Malofeev è già un fenomeno mondiale, con concerti al fianco di direttori come Myung-whun Chung, Dmitry Liss e Vladimir Spivakov. Con l’Orchestra Rai interpreta il Concerto n. 1 in si bemolle minore per pianoforte e orchestra op. 23 di Pëtr Il’ič Čajkovskij, pagina fra le più amate dai virtuosi della tastiera, con cui Malofeev si è esibito per la prima volta in Italia nel 2017 al Teatro alla Scala sotto la direzione di Valery Gergiev.

Sul podio, Juraj Valčuha già Direttore principale dell’Orchestra Rai dal 2009 che in apertura di programma propone Othello op. 93 di Antonín Dvořák e, in chiusura, le Danze sinfoniche op. 45 di Sergej Rachmaninov. La regia tv è di Rossella De Bonis.