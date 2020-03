Rai2, oggi andrà in onda “La marcia dei pinguini – Il richiamo”

Accompagnati dalla voce di Pif, alle 18.30 su Rai2, andremo tra i ghiacci, sulle orme del primo viaggio di un giovane pinguino imperatore insieme ai propri simili.

Il pulcino dovrà imparare a nuotare e a procurarsi il cibo come ogni altro membro del branco. Questo processo di iniziazione non è privo di incognite o di pericoli, dalle tempeste di neve ai crepacci ai predatori, ma papà pinguino non si ferma davanti a nulla e consegna junior al destino per cui è stato messo al mondo.

Sequel del successo mondiale “La marcia dei pinguini”, “La marcia dei pinguini – il richiamo” è una nuova avventura nell’Antartico diretta dallo scienziato e documentarista francese Luc Jacquet, arricchita dalla magia delle riprese in alta definizione e l’utilizzo di innovative camere subacquee e droni.