Da Demi Lovato a Taylor Swift, le star aiutano i fan bisognosi

Pasti caldi e donazioni ad personam per le famiglie colpite dallʼemergenza coronavirus

Demi Lovato, Justin Bieber, sua moglie Hailey e altre star come Taylor Swift stanno facendo la loro parte per aiutare i fan che in questo momento hanno bisogno. Si sono infatti uniti all’iniziativa #OpenForDelivery iniziativa. “Spedirò i pasti alle famiglie bisognose per sostenerle in questo momento difficile”, ha detto la Lovato sui social. Lo stesso ha fatto Justin.



La Swift, da sempre vicina ai fan, ha aiutato direttamente una fan in difficoltà. “Non mi piace chiedere soldi, mi fa sentire in imbarazzo ma da quando è arrivato il coronavirus non ho abbastanza soldi per pagare il mio affitto di aprile. Sono una freelance… lavoro grazie alla musica e agli eventi, due settori molto colpiti da questa epidemia”, ha scritto la ragazza sui social.

E Taylor le subito risposto: “Holly, sei sempre stata al mio fianco come fan. Voglio faro io con te in questo momento…”. La fan ha quindi postato uno screenshot del suo conto PayPal, dove appare una donazione di tremila dollari a nome della cantante.

Tgcom24